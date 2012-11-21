ATM Hırsızları Yakalandı

Belediye Meydanı'nda bulunan bir banka şubesinin ATM'sine Kart Kopyalama Cihazı yerleştirildiği tespit edilmesi üzerine şüphelilerin kimliklerinin tespiti için yapılan çalışmalarda Giresun bankalar bölgesinde yapılan takip sonucunda S.E. (24) M.Ü. (32) ve R.O.T. (31) isimli 3 kişi Giresun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bilişim Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gazi Caddesi üzerinde yakalandılar. Şüphelilerin yakalandıkları Gazi Caddesi üzerinde bulunan başka bir banka şubesine ait ATM ye Kart Kopyalama aparatını taktıkları tespit edildi. Şüpheliler üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; kopyalanan bilgileri klonlamada kullanılan çok miktarda kart, dönüştürücü olarak kullandıkları İnvertör cihazı, yüzlerini kamufle etmek amacıyla olayda kullandıkları 4 adet çeşitli renk ve modellerde şapka, 2 adet şemsiye ele geçirildi.

Geçmişe dönük ülke genelinde yapılan araştırmada şüphelilerin 5 Eylül 2012 günü Kayseri ilinde çeşitli Banka ATM Cihazları'na aynı şekilde aparat yerleştirmek suretiyle bir çok kişinin banka ve kredi kartları bilgilerini kopyaladıkları, bu bilgilerle birçok kişinin hesabından para çektikleri tespit edildi. Şahısların yakalanmasıyla birlikte Kayseri ilinde meydana gelen çok sayıda faili meçhul olayda aydınlatıldı.

Her iki olayla ilgili olarak Giresun Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan tahkikat sonucunda Giresun Emniyet Müdürlüğü Bilişim suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri biten şahıslar Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadelerinin alınmasının ardından çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Giresun Cezaevi'ne gönderildi.