ATM'li Duraklar İçin İlk Adım Atıldı

Taksi duraklarının daha modern bir görünüme kavuşması amacıyla düzenlenen ihaleye, tek istekli olarak Türkiye Halk Bankası katıldı. 576 bin 756 liralık teklifi ihaleyi kazanan Türkiye Halk Bankası, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda 8 adet taksi durağını, hazırlanan tip projeye göre yeniden yaptıracak ve ATM koyacak. Ancak taksi durakları Büyükşehir Belediyesi'nin denetiminde olmaya devam edecek.

Öte yandan Sivas Caddesi güzergahında yapılması planlanan 11 adet ATM'li taksi durağı için teklif veren olmadığından ihale 15 gün süreyle pazarlığa bırakıldı.

23 Ocak 2013 Çarşamba günü saat 14.00'te tekrar yapılacak ihalede teklifler, 11 ATM'nin tamamı için alınacak. Parça teklifler değerlendirmeye alınmayacak.

Sivas Caddesi güzergahında bulunan 11 adet ATM'nin muhammen bedeli 783 bin 300 TL olacak.

434 REKLAM MECRASI KİRALAMA İHALESİ YİNE PAZARLIKTA

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından 2. ve 3. aşama raylı sistem güzergahında yapılacak 434 adet reklam mecrasının işletmecilik hakkının 10 yıllığına kiraya verileceği ihaleye bu hafta da katılımcı olmadığı için ihale bir hafta süre ile pazarlığa kaldı.

Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda 23 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'de tekrar yapılacak ihalenin muhammen bedeli KDV dahil 9 milyon 5 bin 37 TL olarak belirlendi.