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Av Tüfeği İle Öldürdü

Kayseri'de bir kişi eski kayınbiraderini tüfekle ateş ederek öldürdü.

Av Tüfeği İle Öldürdü
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde ikamet eden E.U (31) daha önceden de aralarında husumet olduğu iddia edilen eski kayınbiraderi Kemal Sarı'ya (41) av tüfeğiyle ateş etti.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırılan Kemal Sarı, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili E.U. ile kardeşi E.U. (28) gözaltına alındı.
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