“AVM’lerin açılması raslantı değil” "Bu Bir Tesadüf Değil, Yatırımların ve Planlamanın Bir Sonucudur" Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD)Toplantısında iştirak eden Melikgazi Beledi Başkanı Memduh Büyükkılıç, özellikle son yıllarda Kayseri’de büyük alış veriş merkezlerin ve semtlerde büyük marketlerin açılması bir rastlantı olmadığını, toplumsal kalkınmanın ve ekonomik planlamanın sonucu olduğunu söyledi.

AYD’nin “Anadolu Günleri Kayseri"konulu toplantılarına katılan Başkan Memduh Büyükkılıç, AYD bünyesindeki üyelerin % 60’ndan fazlası AVM’lerde işyerinin bulunduğu belirterek konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu;

"Türkiye genelinde 412 alış veriş merkezi bulunmakta olup bunun 181 ‘i beş büyük şehirlerde yer almaktadır. Geri kalan 231 AVM Anadolu şehirlerinde yer almaktadır. AVM sıralamasında Kayserimiz 6 büyük AVM ile Türkiye’de 10. sırada yer almaktadır. Ancak bu durum bir tesadüf değildir. Bu Kayseri için önemlidir. Çünkü Kayseri aynı zamanda bölge şehridir. AVM'ler bir şehrin ekonomik ve sosyal yapısının bir göstergesidir. Melikgazi İlçesi nüfusu 560 bini geçen bir referans belediyedir. AVM'ler Kayseri için yabancı değildir. Çünkü İstanbul ve Bursa'dan sonra en büyük Kapalı Çarşısı yer almaktadır. Kapalı çarşılar bundan yüzyıllar öncesinin alış veriş merkezleridir. Dolayısı ile günümüzün modern ve çok katlı AVM'leri; aslında eskilerin yeni ve modern halidir. Ayrıca Kayseri yeraltı çarsıda bir bakıma AVM'dir."

Belediye çalışma ve hizmetleri ile bölgenin ticaret ve ekonomiye yön verdiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, AVM esnafı ile yapılan sohbetin çok yararlı olduğunu çünkü bu tür toplantılar ile hizmette bütünlük sağlandığını sözlerine ekledi.

İHA

