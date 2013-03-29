Avrupalı Gençler Kayseri Kültürünü Öğrendi

Proje kapsamında Kayseri’de bulunan öğrenciler, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikmen’i makamında ziyaret etti. Mustafa Dikmen, “Ülkemiz eğitim alanında çok büyük yatırımlar yaptı ve bu yatırımların sonucu ülkemiz büyük değişimler geçiriyor” dedi.

Proje kapsamında Kayseri’ye gelen 15 öğrenci, Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu yetkilileri tarafından ailelerin yanında ağırlandı. Avrupalı misafirler, öğrencilerle arkadaşlık kurarak hem Kayseri’nin kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu hem de öğrencilerin yabancı dil öğrenmelerine katkı sağladı.

Kayseri mutafından örneklerin bulunduğu yemek sonrasında öğrenciler hafta içerisinde Kapadokya’yı ziyaret etme fırsatı buldu.

Avrupalı öğrenciler Nevruz kutlamalarına da katılarak, nevruz ateşi yaktı ve halay çekerek bayram kutlamalarına eşlik etti.