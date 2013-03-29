Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Avrupalı Gençler Kayseri Kültürünü Öğrendi

Comenius Çok Taraflı Okul Ortaklığı kapsamında ‘Kültürümüzü Kaybetmeden Avrupa’da Yaşamak’ isimli projemiz kapsamında Romanya, Almanya, İtalya, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti ve Lüksemburg’dan gelen 17 öğretmen ve 15 öğrenci Kayseri Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu tarafından ağırlandı.

Avrupalı Gençler Kayseri Kültürünü Öğrendi
Proje kapsamında Kayseri’de bulunan öğrenciler, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikmen’i makamında ziyaret etti. Mustafa Dikmen, “Ülkemiz eğitim alanında çok büyük yatırımlar yaptı ve bu yatırımların sonucu ülkemiz büyük değişimler geçiriyor” dedi.
Proje kapsamında Kayseri’ye gelen 15 öğrenci, Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu yetkilileri tarafından ailelerin yanında ağırlandı. Avrupalı misafirler, öğrencilerle arkadaşlık kurarak hem Kayseri’nin kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu hem de öğrencilerin yabancı dil öğrenmelerine katkı sağladı.
Kayseri mutafından örneklerin bulunduğu yemek sonrasında öğrenciler hafta içerisinde Kapadokya’yı ziyaret etme fırsatı buldu.
Avrupalı öğrenciler Nevruz kutlamalarına da katılarak, nevruz ateşi yaktı ve halay çekerek bayram kutlamalarına eşlik etti.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.