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Avrupa'ya göçün 50 yılı

Avrupa’ya göçün 50. yılı kutlamaları münasebetiyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde kültür şöleni düzenlendi. Şölene Katılan İl Kültür ve Turizm Müdürü Taymuş, 50 yıl önce Avrupa’ya göç eden vatandaşlarımızın bu süreçte büyük acılar yaşadığını kaydetti.

Avrupa'ya göçün 50 yılı
 Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde Avrupa’ya Göçün 50. Yılı hasebiyle tanıtım ve kültür şöleni düzenlendi. Şölenin sunuculuğunu mümin Kılıç yaparken Türkiye’den ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde ikamet eden birçok değerli sanatçı şölene katılım sağladı. Programda sanatçılar, türküler ve şiirler seslendirdi. Avrupa’da uzun süre yaşadıktan sonra çektikleri sıkıntıları şiirlerinde ve türkülerinde anlatan sanatçılar salona gelen konuklara hoşça bir vakit geçirdi.

            Şölene katılan Kayseri İl Kültür Turizm Müdürü İsmet Taymuş’ta gecenin anlam ve önemine binaen bir konuşma gerçekleştirdi. Taymuş, 50 yıl önce insanımızın ailesini, eşini, dostunu bırakıp Avrupa’nın çeşitli yerlerine gittiklerini ve bu süre zarfında büyük acılar yaşadıklarını söyledi. Taymuş, Avrupa’da ki gurbetçilerin hikayelerini duyunca hüzünlenmemenin mümkün olmayacağını kaydederek; “Avrupa’ya ilk gidildiğinde vatandaşlarımız çok büyük sıkıntılar çekiyor. Ama şuanda iyi durumdalar. Kendi dillerini, dinlerini ve kültürlerini daha rahat bir şekilde yaşayabiliyorlar” dedi.

            Ayrıca Taymuş, Kayseri’ye böyle bir etkinliğin taşınmasının gurur verici olduğunu belirterek, gecenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve katılım sağlayanlara teşekkür etti.

            Geceye katılan sanatçıların listesi ve sergiledikleri kültürel faaliyetler ise şöyle oldu;

1. Hollanda’dan Yavuz Nufel (Fotoğraflarla, şiir ve sinevizyon ile ) göçün 50. yılını anlattı.

2. Almanya’dan Ozan Yusuf Polatoğlu şiirleri ve Türküleri ile göçün 50. yılını değerlendirdi.

3. Hüsamettin Darıcı şiirleri ile programa renk kattı.

4. Türkiye den Recep Alemdar, Halil Solak Hasan Gül, Ali Şimşek sazı ve sözü ile türkülerimizi seslendirerek kültürel bir etkinlik

6.Türkiye’den de Özdemir Taşan, Tuncay yıldırıcı, Sadi Teltik, Selma BaranTürkyılmaz, Battam Baskanı Prof Dr (HC) Özkan Hüseyin Ramazan Akkaş, İshak Pekgöz,Yasar Akbaş Ali Özkanlı gibi şairler katılım sağlayanlar arasındaydı.

7.Türkiye de yetenek sizsiniz yarışmasında derece elde etmiş olan sanatçı Ersin Çimen sazıyla ve türküleriyle şölene katkı sağladı.

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