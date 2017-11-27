Ayağı tümörlü köpek sağlığına kavuştu

Deniz Öksüzler’in sahibi olduğu 3 yaşındaki kangal köpek, 5 aydan bu yana ayağında şişlik olduğu için yürüyemiyordu. Deniz Öksüzler, antibiyotik tedavisi alan hastasının iyileşmemesi üzerine, ERÜ Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvurdu. İncelemelerde köpeğin bacağında bir tümör tespit edildi. 2 saat süren ameliyat sonucunda, köpek sağlığına kavuştu. Deniz Öksüzler, “Büyükbaş hayvan çiftliğimiz var, oradaki veterinerlerin verdiği antibiyotik tedavisi ile yara bir miktar küçüldü ama daha sonra daha çok büyüdü. Öyle olunca Veteriner Fakültesine geldim. Bacakta bir tümöre rastlandı. Benim isteğim üzerine o bacağı ameliyatla ampute edildi. Şu anda köpeğim sağlığına kavuştu” dedi.



Operasyon 2 saat sürdü

Operasyonu gerçekleştiren Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gültekin Atalan ise “Bu tür operasyonlar komplike operasyonlardır. Köpeğin iri olması nedeniyle bacağın üst ve alt bölgesinden geçen damarlar oldukça yoğun bir durumdadır. Ve bu damarların inaktif edilmesi gerektiğinden çok dikkatli ve titiz olunması gereken bir operasyondur. Bu tür operasyonları köpeklerle hasta sahipleri arasındaki bir ilişkiden, yakın bağdan dolayı hasta sahiplerinin isteği üzerine yapıyoruz. Köpeklerin eski performanslarını kazanmasını beklemiyoruz fakat yine de tolere edebilir ve uzun süre yaşayabilirler” diye konuştu.