AYBÜ’den Doğan’a fahri doktora

AYBÜ Konferans salonunda yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra, Doğan'ın kültür, sanat ve edebiyat alanında yaptığı çalışmaları ve eserlerini anlatan bir sunum yapıldı.

“Milli dil ve kültür alanında sayısız eserler verdi”

Programda bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Metin Doğan, üniversitenin sadece Türkiye'de yaşayanları değil, kültürel, tarihi, milli ve coğrafi anlamda geçmişten bugüne birlik içinde olunan bütün coğrafyalardaki gençlere de hitap etmek için çalıştığını söyledi.

Doğan, "Milli dil ve kültür alanında sayısız eserler vermiş, ömrünü bu alana vakfetmiş sayın Mehmet Doğan'a kendi misyonu doğrultusunda yaptığı çalışmalardan dolayı, bu çalışmaları gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflemiş olan üniversitemizin senatosu böyle bir unvanı vermeyi uygun bulmuştur." dedi.

Rektör Doğan, bu ödül için geç kalındığını ama Doğan'a fahri doktora unvanını ilk takdim eden üniversite oldukları için de mutluluk duyduklarını dile getirdi.

D. Mehmet Doğan'da yaptığı konuşmada, fahri doktora verilmesinin kendisi için sürpriz olduğunu ve Türkçeye dikkat çekmek amacıyla bu unvanın verildiğini düşünüyorum dedi.

Üniversitelerde dil konusunda ciddi problemlerin yaşandığına dikkat çeken Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Maalesef dilimiz üzerinde yapılan operasyonun hala artçı sarsıntılarını ortadan kaldırabilmiş değiliz. O güçlü Türkçemiz zengin söz dağarcığına sahip bin yıllık dilimizi bir kenara bırakıp daha dar bir lügatle yolumuza devam etmeye çalıştık. Buda ciddi hasarlara yol açtı."

Batı dillerindeki terminolojilerin üniversitelerde yaygınlaşmasının önce tıp alanında başladığını, ardından ziraat, fizik, kimya ve biyoloji alanlarında kullanıldığını, bugün ilahiyat fakültelerine de sirayet ettiğini belirten Doğan, bu konunun çözülmesi gereken önemli bir mesele olduğunun altını çizdi.

Doğan, fahri doktora unvanını takdim eden Rektör Prof. Dr. Metin Doğan'a ve öğretim üyelerine teşekkür etti.

Fahri doktora unvanı takdim törenine; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, TYB Şeref Başkanı D.Mehmet Doğan, TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Genel Başkan Yardımcısı Ferhat Koç, Başkan Başdanışmanı İbrahim Ulvi Yavuz, Genel Mali Sekreter Ahmet Fatih Gökdağ, Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. M. Enes Kala, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Salih Yılmaz, TYB Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Muhsin Mete, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Kurum Haberi

