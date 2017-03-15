Münire Kalkan’ın cenazesi bugün ikindi namazından sonra Hunat Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından İldem Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Kayseri Gündem Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
Aydın Kalkan annesini kaybetti
Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Aydın Kalkan’ın annesi Münire Kalkan dün gece saatlerinde vefat etti.
15 Mart 2017 Çarşamba 12:14
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