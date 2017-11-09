Ayşe Kamçı Sarız ilçesini ziyaret etti

Ayşe Kamçı Sarız ilçesine giderek 2 aileyi ziyaret etti ve onların dert ve sıkıntılarını dinledi.

Ailelerin evlerine giderek onlara gıda ve giyim yardımında bulunan Ayşe Kamçı, her fırsatta aileleri ziyaret ederek onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

Ayşe Kamçı, “Sarız ilçemize ilk defa geliyorum, insanlar gerçekten çok cana yakın ve misafirperver. Bizlere gösterdikleri ilgi için kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Aileler de yapılan bu ziyaretten memnun olduklarını belirterek, Ayşe Kamçı’ya ilçelerine geldiği için teşekkür ettiler.

Ayşe Kamçı’nın ziyaretine Vali Yardımcıları ve İlçe Kaymakamlarının eşleri de katıldı.



İHA