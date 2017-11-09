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Ayşe Kamçı Sarız ilçesini ziyaret etti

Vali Süleyman Kamçı’nın eşi Ayşe Kamçı aile ziyaretlerine Sarız ilçesinde devam etti.

Ayşe Kamçı Sarız ilçesini ziyaret etti
Ayşe Kamçı Sarız ilçesine giderek 2 aileyi ziyaret etti ve onların dert ve sıkıntılarını dinledi.
Ailelerin evlerine giderek onlara gıda ve giyim yardımında bulunan  Ayşe Kamçı, her fırsatta aileleri ziyaret ederek onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi.
Ayşe  Kamçı, “Sarız ilçemize ilk defa geliyorum, insanlar gerçekten çok cana yakın ve misafirperver. Bizlere gösterdikleri ilgi için kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Aileler de yapılan bu ziyaretten memnun olduklarını belirterek, Ayşe  Kamçı’ya ilçelerine geldiği için teşekkür ettiler.
 Ayşe Kamçı’nın ziyaretine Vali Yardımcıları ve İlçe Kaymakamlarının eşleri de katıldı.
 

İHA

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Tayfun 4 ay önce

Bu ney artiss gibi

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