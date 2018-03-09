Ayşe Kamçı Tomarza’da

İlk olarak Şırnak ili Güçlükonak ilçesi kırsalında mayına basması sonucu şehit olan Nizamettin Taşdemir’in ailesini ziyaret eden Ayşe Kamçı, aile bir kez daha başsağlığı diledi.

Devlet olarak şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Ayşe Kamçı, "Sizler bize emanetsiniz ve bizde bu emanete en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Asla kendinizi yalnız hissetmeyin. Sizler bizim ailemizdensiniz.” dedi.

Şehit ailesini ziyaretini ardından başka bir aileyi ziyaret eden Ayşe Kamçı, her fırsatta aileleri ziyaret ederek onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

Ailelerin eğitim, sağlık ve ekonomik ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Hanımefendi Kamçı, bu tür ziyaretlerle ailelerin yanlarında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Ziyarette Hanımefendi Ayşe Kamçı’ya, Tomarza Kaymakamı Burak Dertlioğlu'nun eşi Merve Dertlioğlu eşlik etti.