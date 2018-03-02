Ayşe Kamçı’dan Sevgi Evlerine ziyaret

Güzel bir havada eğlenceli bir şekilde gerçekleşen ziyarette çocuklarla yakından ilgilenen Ayşe Kamçı, çeşitli vesilelerle bir araya geldikleri sevgi evlerinde kalan çocuklarla bir kez daha buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Çocukların kendilerine bir emanet olduğunu belirten Ayşe Kamçı, “Çocuklarımızın en iyi şekilde yetiştirilmeleri için devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu ülkenin geleceği olan çocuklarımızın mutlu ve huzurlu bir şekilde yetişmesi en büyük dileğimizdir” dedi.



Ziyarette Ayşe Kamçı’ya, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke’nin eşi Sevil Teke ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik eşlik etti. Kendi elleriyle ördükleri kazakları sevgi evlerinde kalan çocuklara hediye eden Ayşe Kamçı, Sevil Teke ve İkbal Çelik, çocukların mutluluğuna ortak oldu.