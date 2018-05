Azerbaycan’da Haydar Aliyev Etkinliğine Katıldı

5 Mayıs 2018 Cumartesi günü Azerbaycan Diller Üniversitesi’nde düzenlenen etkinliğe, Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Abdullah, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erciyes Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Talat Hakan Erdem, Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Üçgül ile çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.

ADU Fuaye Alanı’nda bulunan Haydar Aliyev’in büstüne gül bırakılması ile başlayan etkinlikte ADU Rektörü Prof. Dr. Kemal Abdullah’ın ardından, Erciyes Üniversitesi’ni temsilen konuşma yapan Genel Sekreter Yardımcısı Talat Hakan Erdem, Haydar Aliyev'in doğumunun 95. yıldönümü dolayısıyla Azerbaycan, Türkiye ve dünyanın 11 ülkesinde gerçekleştirilen etkinliklerde, Azerbaycan’ın merhum lideri Haydar Aliyev’in sevgi ve saygıyla yâd edildiğini söyledi.

ERÜ Genel Sekreter Yardımcısı Erdem, “1990’lı yılların başında Sovyetler Birliğinin dağılmaya başlaması ile tek tek bağımsızlıklarını kazanan Türk devletlerinin, Türk milletinin geleceği adına yenidünya düzeninde Azerbaycan ve Türkiye arasında çok yönlü ilişkiler her iki halkın yüzyıla yakın hasretine son verdi. Bu anlamda Erciyes Üniversitesi ve Azerbaycan Diller Üniversitesi tarafından Haydar Aliyev'in Doğumunun 95. Yıldönümünde ‘Haydar Aliyev: Çokkültürlülük ve Hoşgörü’ etkinlikleri çerçevesinde ‘Sosyal, Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler Işığında Bağımsız Azerbaycan’ konulu konferans önemli bir mesafeyi kat ettiğimizin göstergesidir. Üniversitemizde düzenlenen etkinliğe Türkiye'de Azerbaycan’la ilgili siyasi, ekonomik ve toplumsal konularında çalışmalarla tanınan akademisyenlerin katılımı gerçekleşmiştir. Bu kardeş ülke Azerbaycan'ın her konuda başarıları ve olası bir durumda sorunlarının derin boyutlarda ele alındığını gösteriyor. Ayrıca üniversitemizde gerçekleştirilen bu toplantıda Rektörümüz Prof. Dr. Muhammet Güven, tarih boyunca çok sayıda devlet kuran Türk Milletinin hiçbir zaman başka milletlerin boyunduruğuna girmediği gibi, renk, ırk ve din ayrımcılığı gözetmeksizin bütün insanlara hoşgörü ve sevgiyle bakmayı bildiğini kaydetti. Azerbaycan’ın gelişmesi, dünya siyaseti ve ekonomisinde yeri, maddi ve manevi değerlerinin tanıtılması adına yurt içi ve yurt dışında yapılan her türlü etkinlik ziyadesiyle mutluluk vermektedir. Dileğimiz milli lider Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yıldönümünü de Azerbaycan ve Türkiye olarak büyük coşkuyla kutlamak ileriye yönelik en güzel dileğimizdir” şeklinde konuştu.

Erciyes Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Talat Hakan Erdem ile Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Üçgül, Azerbaycan temasları çerçevesinde Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Abdullah’ı makamında ziyaret etti ve Erciyes Üniversitesi’nin tanıtım materyallerini takdim etti.

