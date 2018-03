Azerbaycan’dan Mehmetçiğimize destek

Azerbaycan’ dan tam destek

Türkiye'nin sınır güvenliğinin teminini, terör tehlikesini ortadan kaldırmayı ve bölgede yaşayan sivilleri terör tehditlerinden korumayı amaçlayan Zeytin Dalı Harekatı'na Azerbaycan vatandaşlarından tam destek geldi.

Türkiye’nin terörle mücadele eden bir ülke olduğunu vurgulayan Tural Ahmedov, ”Türkiye terörle mücadele ediyor. Aynı zamanda Türk dünyasını destekliyor ve bir araya getirmeye çalışıyor. Son zamanlarda günümüzde terör olayları arttı. Türkiye her zaman bunu kötülüyor ve her zaman mücadele ediyor. Zeytin Dalı da bununla bağlıdır. PKK yandaşları ile orada mücadele etmek için ve terörü önlemek için atılmış bir adımdı. Şehitler vermemize bakmayarak çok başarılı bir operasyon oldu. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Bütün dünyaya gücümüzü gösterdik. Türkiye dünyaya her zaman terörle mücadele ettiğini gösterdi” diye konuştu.



Büyük devletlerin Müslüman devletlerden ellerini çekmeleri gerektiğini söyleyen Malik Şahmarov, ”Bütün büyük devletlere yüz tutarak Müslüman devletlerden ellerini çekmelerini söylemek istiyoruz. Ben teröre karşıyım. Bütün dünya duysun Azerbaycan halkı Türkiye’nin yanındadır. Biz teröre karşıyız ve onları barışa çağırıyoruz. Kendi dinimiz, İslam dini barışı seven bir dindir. Biz Türk askerinin neler yapabileceğini iyi biliyoruz. Onlara selamlarımızı gönderiyoruz. Onlar bizim kardeşlerimiz ve evlatlarımızdır. Allah onları korusun. Azerbaycan ve Türk askerleri bütün dünyaya barışı getirsin” ifadelerini kullandı.



Aladdin Tağıyev ise "Başta ABD olmakla, bazı batılı ülkeler PKK’yı destekliyor. Türkiye’ni çökertmek istiyorlar ama bunu yapamayacaklar. Türkiye doğru yolda ilerliyor ve Azerbaycan halkı her zaman onları destekliyor ve daim yanındadır. Başka devletler Suriye’nin topraklarını bölmek istiyor. Türkiye ordusu orada cesaretle savaşıyor. Er veya geç bu mesele halledilecektir. O zaman gelecek ki bizim de Karabağımız geri alınacaktır” dedi.



İHA