Azeri yönetmen gözüyle 15 Temmuz



Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-16 Kasım 2017 tarihleri arasında 7. kez düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali’nde birçok etkinlik bu yıldan başlamak üzere yıla yayılarak gerçekleştirilecek. Her yıl bir belgeselin yapımını üstlenecek olan festivalin bu yılki belgesel teması 15 Temmuz Darbe Girişimi.



Dört şehirde çekim



Çekimlerine geçtiğimiz mayıs ayı sonunda Bakü’de başlanan belgesel, 15 Temmuz’da yaşanan olayları Azerbaycanlıların tanıklığıyla aktarıyor. Azerbaycanlı sanatçı, işadam ve bazı vatandaşların o geceye dair izlenimlerini içeren belgesel, Türkiye’de yaşayan Azerbaycanlıların 15 Temmuz’da yaşadıkları çarpıcı olayları da tanıkların gözünden aktaracak. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen çekim ekibi Bakü’de yapımına başlanan belgeselin çekimlerine İstanbul, Ankara ve Kocaeli’de devam etti. Daha sonra Malatya’ya geçen yönetmen ve ekibi, şehirde yaşayan Azerbaycanlı öğrencilerin burada yaşadıkları olayları dinledi. Öğrencilerin gözlemleri doğrultusunda Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi başta olmak üzere şehrin o geceki hareketli noktalarından çekimler yapan ekip, buradaki çekimlerin ardından yeniden İstanbul’a geçti. Ekip, İstanbul’un ardından Bakü’deki diğer çekimlerle belgeseli tamamlamış olacak.



Türkiye, Türkiye’den ibaret değil!



Ekim ayında düzenlenecek galada gösterimi yapılacak belgeselin yönetmen koltuğunda ‘Nabat’ ve ‘40. Kapı’ adlı uzun metraj filmleriyle uluslararası birçok festivalde beğeni toplayan ve çeşitli ödüller alan, Azerbaycanlı yönetmen Elçin Musaoğlu oturuyor. Belgesel teklifini aldığında duyduğu mutluluğu dile getiren Musaoğlu, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin yalnızca Türkiye’ye değil aynı zamanda Türki Cumhuriyetler ve tüm Türklere karşı yapıldığını söyledi. Türkiye’nin Türkiye’den ibaret olmadığını ifade eden Musaoğlu, Azerbaycanlıların 15 Temmuz’da Türkiye’nin birçok şehrinde halkla birlikte sokaklara dökülerek direnişe katılmalarının da bundan kaynaklandığını belirtti.



Yaşadığımız döneme dair önemli bazı meseleleri her yıl sinemacıların gözüyle kayıtlara geçirmek istediklerini belirten Festival Direktörü Suat Köçer, bu yıl ilk defa yapımı üstlenilen belgeselde, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin Türkiye dışından nasıl gözüktüğü sorusuna Azerbaycan örneği üzerinden cevap aradıklarını dile getirdi. Köçer, “Belgesel, Azerbaycanlıların 15 Temmuz Darbe Girişimi karşısında Türk halkıyla birlikte verdikleri mücadeleyi ve o geceye dair yaşadıkları çarpıcı olayları aktarmanın yanı sıra, iki halkın derin bağlarını bir kere daha gözler önüne serecek” dedi. Köçer, belgeselin Ekim ayında Malatya’da yapılacak galada gösterileceğini ve ayrıca festival kapsamında da izleyiciyle buluşacağını hatırlattı. (Kurum haberi)





