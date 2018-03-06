Azmettiren de saldıran da cezasını çekecek

Meclis toplantısı öncesinde yaşadığı saldırıyı anlatan Başkan Esat Öztürk, “22 Şubat 2018 tarihinde görevimiz başında bıçaklı saldırıya maruz kaldık. Meclis üyelerimize ve personelimize yaptıkları basın açıklamasından dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum. Biz oraya kamuya ait olan ve 15 yıldır işgal altında bulunan yolun açılmasına yardımcı olmak için gittik. Ama menfur bir saldırıya maruz kaldık. Yaşatan da öldüren de Rabbimiz. Demek ki daha yaşayacak, hizmet edecek vaktimiz varmış. Allah çocuklarımızın yüzüne baktı. Çalışmalarıyla memnun olduğumuz vefakar ve cefakar mesai arkadaşım Sinan Sivritepe, orada adeta kendini bize siper etti. O hain arkamızdan saldıracaktı. Planlayarak adam öldürme teşebbüsü var. Saldırgan hem arkadan hem de öldürücü darbe vuracağı için göğüs tarafına vurmaya çalıştı. İnsan olarak üzülmemek elde değil. Kendine yazık etti. Bu konuda zerre kadar merhametimiz yok. Azmettiren de, saldırıyı yapan da cezasını çekecek. Bizim bu tür şeylere pabuç bırakmayacak kadar yüreğimiz de, bileğimiz de, beynimiz de var. Ama biz kin güderek bunu yapmayacağız. Kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu olaydan sonra belediye çalışanları ve belediye başkanı ayağını gazdan çeker demişler. Ama yeminle söylüyorum artık gaza daha fazla basacağız. Bundan hiç kimsenin tereddütü olmasın” diye konuştu.

Herkese teşekkür

Başkan Öztürk, kendisine geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Başbakan Binali Yıldırım’a, bakanlara, Kayseri Valisine, milletvekillerine, garnizon komutanına, kurum ve kuruluşların yöneticilerine, sivil toplum kuruluşlarına, gönüllü kültür teşekküllerine ve basın sözcüsü ve özel kalemi kanalıyla kendisinden ilgisini esirgemeyen cumhurbaşkanına, telefonla, SMS ile geçmiş olsun dileklerini sunan, hastaneye ve eve gelerek kendisini ziyaret eden herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Öte yandan Meclis, 7 gündem maddesini görüşerek karara bağladı.

Kurum Haberi

