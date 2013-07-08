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Baba ile Oğlunu Kaza Ayırdı

Kayseri- Sivas Karayolu üzerinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Baba ile Oğlunu Kaza Ayırdı
Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Sivas karayolu üzerinde seyir eden Selami Öztemir yönetimindeki 38 ET 249 plakalı kamyonet, yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücünün yaptığı manevra sonrası kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Karşı şeride geçen araçtaki sürücü Selami Öztemir ağır yaralanırken, 14 yaşındaki oğlu Emre Öztemir ise olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ambulansla Gemerek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Selami Öztemir, yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesi’ne sevk edildi. Emre Öztemir’in cesedi ise otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Gemerek Cumhuriyet Savcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, kaza bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. (iha)
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