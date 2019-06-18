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Babalar Günü, 3 etkinlikle kutlandı

Babalar Günü, Kayseri’de farklı etkinliklerle kutlandı.

Babalar Günü, 3 etkinlikle kutlandı

KAYSERmall Outlet AVM ortak alanında 15-16 Haziran tarihlerinde iki gün boyunca gerçekleşen “Geleneksel Sokak Oyunları“ Babalar Günü kutlamalarına renk kattı. Halat çekme, mendil kapmaca, çuval yarışı, sandalye kapmaca, yakar top, sek sek gibi birbirinden eğlenceli oyunlar ile çocuklar ve ailelerinin yanı sıra ziyaretçiler eski oyunları hatırlayarak keyifli ve coşkulu dakikalar geçirdi.

Babalar Günü’nde Akıl Küpü Eğitim Kurumları’nın düzenlediği gösteriye ilgi büyüktü. Çocuklar babaları ile birlikte sahnede birbirinden farklı etkinlikleri gerçekleştirerek ziyaretçilere keyifli bir gün yaşattılar.
Kaşifler Anaokulu’nun yıl sonu gösterisi ise hem velilerden hem de ziyaretçilerden büyük alkış topladı.
 

İHA

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