Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Baba'nın dikkati ailesini kurtardı

Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Baba'nın dikkati ailesini kurtardı
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi İldem Kaykop Mahallesi'ndeki evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba M.A., anne H.A. ve çocukları E.A. ile İ.A., durumu fark eden M.A.'nın ihbarıyla olay yerine gelen112 ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. M.A., H.A., E.A. ve İ.A.’nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.