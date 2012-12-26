Baba'nın dikkati ailesini kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi İldem Kaykop Mahallesi'ndeki evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba M.A., anne H.A. ve çocukları E.A. ile İ.A., durumu fark eden M.A.'nın ihbarıyla olay yerine gelen112 ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. M.A., H.A., E.A. ve İ.A.’nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)

