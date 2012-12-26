Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi İldem Kaykop Mahallesi'ndeki evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba M.A., anne H.A. ve çocukları E.A. ile İ.A., durumu fark eden M.A.'nın ihbarıyla olay yerine gelen112 ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. M.A., H.A., E.A. ve İ.A.’nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)
Baba'nın dikkati ailesini kurtardı
Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
26 Aralık 2012 Çarşamba 11:06
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