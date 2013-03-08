Edinilen bilgiye göre olay, Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Eve geç geldiği gerekçesiyle babası M.Ö. tarafından azarlandığı öne sürülen 15 yaşındaki B.Ö., 50 adet hap içti. Yakınları tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen B.Ö.’nün sağlık durumunun ciddi olduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. (iha)
Babasına Kızıp İntihara Kalkıştı
Kayseri’de babasının kendisini azarlamasına içerleyen 15 yaşındaki kız, 50 adet hap içerek intihara kalkıştı.
08 Mart 2013 Cuma 19:00
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