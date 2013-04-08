Babasını Bıçakladı

Edinilen bilgiye göre Bünyan ilçesine bağlı Akçatı köyünde meydana gelen olayda Ö.D.’nin zihinsel engelli olan babası H.D.’yi meyve bıçağı ile bacağından yaraladığı öğrenildi.

H.D.’nin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındığı, olayla ilgili olarak gözaltına alınan Ö.D.’nin ise ifadesi alındıktan sonra ailesine teslim edildiği bildirildi. (iha)

