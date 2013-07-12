Babasının Vurduğu Genç Hayatını Kaybetti

Gemerek ilçesinde meydana gelen olayda, seyir halindeki araçta baba Faysal Akbulut (55) oğulları Seyfettin ve Semih Akbulut’u vurduktan sonra intihar etmişti. Baba Faysal Akbulut ve oğlu Seyfettin Akbulut (21) olay yerinde yaşamını yitirmiş, Semih Akbulut (16) ise babasının ateşlediği silahtan çıkan kurşunlarla ağır yaralanmıştı. Sivas'tan Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Semih Akbulut, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altındaydı. Talihsiz genç Semih Akbulut, gece saatlerinde 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Semih Akbulut’un cenazesi, Kayseri Hunat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Kayseri Asri Mezarlığında annesi Zehra Akbulut ve ağabeyi Seyfettin Akbulut’un yanına defnedilecek. (iha)
Semih Akbulut’un cenazesi, Kayseri Hunat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Kayseri Asri Mezarlığında annesi Zehra Akbulut ve ağabeyi Seyfettin Akbulut’un yanına defnedilecek. (iha)