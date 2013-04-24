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Baca Yangını Korkuttu

Kayseri’de 3 katlı bir binanın bacasının tutuşması, bina sakinlerini korkuttu.

Baca Yangını Korkuttu
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Baltacı Sokak’ta meydana gelen olayda, 3 katlı bir binanın bacasının tutuştuğu öğrenildi. Vatandaşların ihbarı sonrasında itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.
Baca yangını nedeniyle bina sakinleri sokağa çıkarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle baca yangını kısa sürede söndürüldü. (iha)
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