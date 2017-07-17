Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bahçe zararlılarına karşı böcek salımı başladı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından başlatılan “Faydalı Böcekler İş Başında” projesi ile Elma iç kurduna karşı yumurta parazitoiti (Trichogramma evanescens) salımları yapıldı.

Bahçe zararlılarına karşı böcek salımı başladı
İnsanlığın yeryüzünde yaşamını sürdürebilmesi için tarımsal üretim vazgeçilmez bir zorunluluktur. Tarımsal faaliyetler içinde en önemli unsur ise bitkisel üretimdir.  Bu üretime zarar veren canlıları kontrol altında tutmak için birçok yöntem geliştirilmiştir. Ancak bu yöntemlerin birçoğunun doğal denge içinde yer alan, faydalı canlıları yok etiği gözlenmiştir.
Kentimizde doğal dengenin yeniden oluşabilmesi için İyi Tarım Uygulamaları yapılan alanlarda, Biyolojik Mücadele çalışmalarına önem verilmektedir. Bu çalışmalar   -kapsamında belirli aralıklarla surveyler yapılmış,  izleme ve kitlesel yakalama amacıyla asılan tuzaklar haftalık sayılmış,  gün/derece hesaplamaları yapılmıştır.
Yapılan sayım ve hesaplamalar sonucunda Temmuz başında üçüncü aşama böcek salımı yapıldı. Uygulama ile 7 milyon adet böcek doğaya salındı.
 Böcek salımına Bölge üreticileri, İl/ilçe Müdürlüğümüz mühendisleri, Ankara üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Özkan ve ekibi katıldı.
Haber: Fatma URAL
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.