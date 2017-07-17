Bahçe zararlılarına karşı böcek salımı başladı

İnsanlığın yeryüzünde yaşamını sürdürebilmesi için tarımsal üretim vazgeçilmez bir zorunluluktur. Tarımsal faaliyetler içinde en önemli unsur ise bitkisel üretimdir. Bu üretime zarar veren canlıları kontrol altında tutmak için birçok yöntem geliştirilmiştir. Ancak bu yöntemlerin birçoğunun doğal denge içinde yer alan, faydalı canlıları yok etiği gözlenmiştir.

Kentimizde doğal dengenin yeniden oluşabilmesi için İyi Tarım Uygulamaları yapılan alanlarda, Biyolojik Mücadele çalışmalarına önem verilmektedir. Bu çalışmalar -kapsamında belirli aralıklarla surveyler yapılmış, izleme ve kitlesel yakalama amacıyla asılan tuzaklar haftalık sayılmış, gün/derece hesaplamaları yapılmıştır.

Yapılan sayım ve hesaplamalar sonucunda Temmuz başında üçüncü aşama böcek salımı yapıldı. Uygulama ile 7 milyon adet böcek doğaya salındı.

Böcek salımına Bölge üreticileri, İl/ilçe Müdürlüğümüz mühendisleri, Ankara üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Özkan ve ekibi katıldı.

Haber: Fatma URAL

