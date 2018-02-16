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BAHÇELİ YÜZÜKLERİ YOK SATIYOR

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye sembollerini taşıyan yüzüğünün benzerleri Kayseri'de yok satıyor.

BAHÇELİ YÜZÜKLERİ YOK SATIYOR
Geçen hafta Antalya kampında gazetecilerin dikkatini çeken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yüzüğü, o günden bu yana satış rekorları kırıyor. Bir yanında Selçukluların çift başlı kartalı, diğer yanında Osmanlı sancağı, ortasında da ay yıldız bulunan yüzükler için bijuteri ve gümüşçüler sipariş yetiştiremiyor. 


“Bahçeli devletin yanında tutum aldığı için yüzükler ilgi gördü”
Bir haftadan bu yana elinde yalnızca bir adet yüzük kaldığını belirten gümüşçü esnafı Ahmet Demirbozan, “Son yapılan haberlerden sonra Devlet Bahçeli yüzüğü çok ilgi görmeye başladı. Bizim de elimizde yalnızca bir tane kaldı. Günlük en az 10 kişi yüzüğü soruyor. Direk ‘Bahçeli yüzüğü var mı’ diye soruyorlar. Devlet Bahçeli’nin devletin yanında bir tutum göstermesi yüzüklerin satışının artması üzerinde etkili oldu. Daha öncesinden de bu yüzükler vardı ama şimdi daha çok isteyen oluyor” dedi. Demirbozan, yüzük fiyatlarının büyüklüğüne göre 80 ile 100 TL arasında değiştiğini sözlerine ekledi.

 

İHA

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