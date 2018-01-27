Bakan Özhaseki, büyükşehir başkanlarını ağırladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm ve Türkiye genelinde devam eden diğer çalışmalara hız verildiği dönemde, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ile bir araya geldi.

İki büyük şehirde devam eden projeler ve gelecek dönemde hayata geçirilmesi amaçlanan çalışmalara ilişkin Tuna ve Çelik'ten bilgi alan Bakan Özhaseki, söz konusu projeleri iki kentin Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla birlikte değerlendirdi.

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