Bakan Özhaseki: "Devlet destekli ne gerekiyorsa yaparız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ASKON tarafından düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesi programına katıldı. Program öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Özhaseki, 40 yıldır PKK terör örgütüyle verilen mücadelede çok önemli başarılar elde edildiğini ifade etti. Bakan Özhaseki, sıranın yurt içinde bitirilen terör örgütünün yurt dışında da kökünü kazımaya geldiğini belirtti. Terör örgütlerine destek veren ülkelerin de hizaya geldiklerini sözlerine ekleyen Bakan Özhaseki, "Hepimizin bildiği gibi ordumuz şuanda yurt dışında operasyonda. Rabbim kolaylıklar versin, şehit haberleri aldırmasın. Bütün millet olarak destekliyoruz, maddi, manevi gücümüz neye yeterse ortaya koymaya çalışıyoruz. Hepimizin bildiği gibi ülkemizde 40 yıldır bir PKK belası var, yurt içerisinde bitirildi. 40 yıldır devlet olarak uğraştığımız bu noktada yurt içerisinde çok önemli başarılara imza attık ve ülkede PKK terör örgütünün kökü kazındı adeta. Ufak tefek kalıntılar da temizlenecek zaten. Bunun yurt dışından destekli olmadığını da söyleyemeyiz. Herkes biliyor ki böyle bir terör örgütü yurt dışı desteği olmadan ayakta kalamaz. Gerek yurt dışında bir toprak parçasında, gerekse her türlü maddi ve lojistik olarak desteklenmeden bir terör örgütünün yıllarca bu işleri ortaya koyabilmesi mümkün değil. Şimdi sıra bunların yurt dışındaki kökünü kazımaya geldi. Aslında onlara destek veren ülkeler de biraz hizaya geldiler. Onlar zannediyorlardı ki biz bu işi yapamayız, zannediyorlardı ki içerideki terör örgütlerini biraz daha azdırıp Türkiye kendi iç meselelerine yönelir ve yurt dışına asla bakmaz. O coğrafyalarda yeni haritalar çizeceklerini zannediyorlardı. Yanıldıklarını bir kez daha gördüler" dedi.



"Kimsenin topraklarında da gözümüz yok, bunu defalarca söyledik"

"Allah’a hamd olsun millet olarak bu konudaki tavrımızı ortaya koyduk" diyen Bakan Özhaseki, "Devlet olarak gerekeni yapıyoruz, hükümet olarak da zaten üstümüze düşen ne varsa çok ciddi kararlar alıyoruz. Bu kararlar neticesinde yurt dışında da bunların kökünü kazıyoruz. Kısa sürede biter diye ümit ediyorum. Kimsenin topraklarında da gözümüz yok, bunu defalarca söyledik. Ama biz kendi güvenliğimizi sağlamak zorundayız. Vahşi bir örgüt var, bu örgüt dünyanın hiçbir yerinde, ‘yamyam’ dediğimiz kabilelerde bile kalmadı. Ama bizde ne yazık ki hala var. Bunların kökünü kazımak durumundayız. 40 yıl devlet bunlarla iyilikle, kötülükle muamele etti, yumuşak davrandı, sert davrandı. Devlet aklıyla bunlarla mücadele verildi. Gelinen noktada artık bunlar başkalarının uşağı olmuş, kendi ideolojisine ters gelen adamların parasını alarak maşalık yapacak derecede satılmış hainlerdir. Bu hainlerin kökünü kazımaktan başka da çaremiz kalmadı. Temizleyeceğiz ve biz kendi güvenliğimizi sağlama alacağız. Bir daha bize bombalar atılmayacak, suikastçılar gelmeyecek, canlı bombalar gönderemeyecekler. Millet olarak rahat edeceğiz. Bu konuda herkesin desteğine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın tamamlanmasının ardından o bölgelerde devlet destekli gerekenlerin yapılacağını da sözlerine ekleyen Bakan Özhaseki, "Bunun ötesinde yapılacak işler de daha sonra yapılacak toplantılarla belirlenir, o zaman da devlet destekli ne gerekiyorsa yaparız. Onda da kimsenin endişesi olmasın" diye konuştu.

İHA