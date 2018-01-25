Bakan Özhaseki, Nijer heyetini karşıladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Başbakan Binali Yıldırım, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte Nijer Başbakanı Brigi Rafini ve beraberindeki heyeti resmi törenle Çankaya Köşkü’nde karşıladı.

25 Ocak 2018 Perşembe 13:36