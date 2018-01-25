Bakan Özhaseki, Nijer heyetini karşıladı

Nijer Başbakanı Brigi Rafini ve beraberinde Türkiye’ye gelen bakanlar ile birlikte ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilirken Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Başbakan Yıldırım’a refakat ettiği programda iki ülkeyi yakından ilgilendiren konular hakkında bir konuşma yaptı. Türkiye ve Nijer arasındaki ticarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Özhaseki, iki ülkenin ticaret hacmine dikkat çekti. 2003 yılında 2.4 milyon dolar olan istanbul escort ticaret hacminin 2016 yılı itibariyle 24 milyon dolara çıktığına değinen Özhaseki, Nijer ile olan ilişkilerin istikrarlı bir biçimde artırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını söyledi. Özhaseki, “2003 yılında 2,2 milyon dolar olan ihracatımız 2016 yılında 23,9 milyon dolara ulaşmıştır. Ancak ithalatımız bu süreçte yeterli miktarda artış gösterememiş ve 2016 yılında ise 110 bin dolar civarında gerçekleşmiştir. İkili ekonomik ilişkilerimizin önemli bir ayağını da karşılıklı yatırımlar teşkil etmektedir. Bizim doğrudan yatırımların gerçekleştirilmesi ve ortaklıkların oluşturulması amacıyla firmalarımızın Nijer’de faaliyet göstermeleri yönünde gereken desteğimizin devam ettiğini bilmenizi isterim” diye konuştu. “NİJER’İN TERÖRE KARŞI KARLILIKLA MÜCADELE ETTİĞİNİ GÖRÜYORUZ” Açıklamalarında terörle mücadele ataşehir escort konusuna da yer veren Bakan Özhaseki, FETÖ ile mücadelede Nijer’in Türkiye’ye güçlü bir destek verdiğini belirtti. Bu nedenle Nijer’e teşekkür eden Özhaseki, “FETÖ’ye ait okulların Türkiye Maarif Vakfı’na devredilmesinden ve bu okullarda eğitimin kesintisiz olarak devam etmesinden büyük memnuniyet duyduk. Nijer’in de terör örgütlerine karşı hem kendi başına ve bölge ülkeleri G-5 Sahel’le birlikte büyük bir kararlılıkla mücadele ettiğini görüyorum. Bu mücadelenizde size her türlü yardımda bulunmaya hazırız” ifadelerini kullandı. İkili görüşmeler sırasında ise Nijer Altyapı Bakanı Kadi Abdoulaye ve Toprak ve Konut Bakanı Maman Waziri ile bir araya gelen Bakan Özhaseki, iki ülkenin gerçekleştireceği işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından konuk Başbakan Rafini ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye ile Nijer arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla atılacak adımların yanı sıra Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili de açıklamalarda bulundu. Operasyonun 5. Gününde 214 hedefin vurulduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım, düzenlenen ortak basın toplantısında, “Operasyonun amacı Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacak, terör oluşumlarına bayan escort son verecek ve ayrıca hudutlarımızın ötesinden Afrin'den gelen saldırılarının önüne geçecek, sınırlarımızın güvenliği ve vatandaşlarımızın emniyetini sağlamak amacıyla başlamıştır. Şu ana kadar planlandığı gibi devam ediyor. 214 hedef vurulmuş ve etkisiz hale getirilmiştir. Alanda temizlik devam ediyor. Bölgenin terörden PKK, PYD, YPG ve DEAŞ'tan tam anlamıyla temizleninceye kadar silahlı tehdidin kalmayacağı anlaşılıncaya kadar operasyon sürecek. Planlandığı şekilde gidiyor, herhangi bir sorunumuz yok şu ana kadar” diye konuştu.
Bakan Özhaseki, Nijer heyetini karşıladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Başbakan Binali Yıldırım, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte Nijer Başbakanı Brigi Rafini ve beraberindeki heyeti resmi törenle Çankaya Köşkü’nde karşıladı.
25 Ocak 2018 Perşembe 13:36
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