Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bakan Özhaseki'yi taşıyan uçak acil iniş yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin içinde bulunduğu uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan kısa süre sonra bir koku hissedilmesi üzerine Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.

Bakan Özhaseki'yi taşıyan uçak acil iniş yaptı
Alınan bilgiye göre, Bakan Özhaseki'nin de içinde bulunduğu Ankara'ya gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket eden Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ait TC-KDR kuyruk tescilli özel uçakta kalkıştan bir süre sonra koku hissedildi.
Bunun üzerine uçak, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi. Uçak havalimanına sorunsuz inerken, havaalanında tedbir amaçlı itfaiye ve sağlık ekipleri hazır edildi.
Olayın ardından Bakan Özhaseki, Ankara'ya Kocaeli Valiliği tarafından tahsis edilen araçla  gitti.
AA
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.