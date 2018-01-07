Bakan Özhaseki'yi taşıyan uçak acil iniş yaptı

Alınan bilgiye göre, Bakan Özhaseki'nin de içinde bulunduğu Ankara'ya gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket eden Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ait TC-KDR kuyruk tescilli özel uçakta kalkıştan bir süre sonra koku hissedildi.

Bunun üzerine uçak, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi. Uçak havalimanına sorunsuz inerken, havaalanında tedbir amaçlı itfaiye ve sağlık ekipleri hazır edildi.

Olayın ardından Bakan Özhaseki, Ankara'ya Kocaeli Valiliği tarafından tahsis edilen araçla gitti.

AA

