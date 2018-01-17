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Bakan Yardımcısı Erdem, Vali Kamçı’yı ziyaret etti

Anadolu Mektepleri Projesi kapsamında Erciyes’te düzenlenen panele katılmak üzere ilimize gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Vali Kamçı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Bakan Yardımcısı Erdem, Vali Kamçı’yı ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Anadolu Mektebi Yazar Okumaları' projesi kapsamında Kayseri’ye geldiklerini ifade eden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, nazik karşılamadan dolayı Vali Kamçı’ya teşekkür etti.
Vali Kamçı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri’de 2018 yılının okul yapımı konusunda seferberlik yılı olduğunu ifade etti ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı da hazır bulundu.


İHA
 
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