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Bakan Yardımcısıyım Diye Öğrencileri Dolandırdı

Kayseri’de, kendisini bakan yardımcısı olarak tanıtıp AB projesi çerçevesinde iş bulma vaadiyle kandırdığı kişileri sınava tabi tutarak 125 bin TL dolandıran bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Bakan Yardımcısıyım Diye Öğrencileri Dolandırdı
Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro ekiplerinin bir ihbar üzerine başlattığı yaklaşık 10 günlük çalışmanın ardından, kendisini bakan yardımcısı olarak tanıtan 31 yaşındaki E.P.’ye ulaşıldı. E.P., dolandırdığı bir kişinin yatırdığı parayı çekmek üzereyken bankamatik önünde yakalanarak gözaltına alındı.
"Dolandırıcılık" iddiasıyla yakalanan E.P.’nin polise verdiği ifadede, özellikle üniversite öğrencilerini iş vaadiyle kandırdığı öğrenildi. E.P.’nin üniversite öğrencilerini, “AB hibe projesi hazırlıyorum. Bu çerçevede sizi işe alacağım. Yapılan sınavda başarılı olmanız lazım ancak sınava giriş ücretini ödemeniz gerekiyor” diyerek sınava girmeyi kabul edenlerden 5 ile 20 bin TL arasında ücret aldığı belirlendi.
Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan E.P., Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. E.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (iha)
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