Bakan Yıldız, Salatalık İçin 100 TL Ödedi

Erciyes mahallesinde açılışı yapılan organik tarım ürünleri halk pazarına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Vali Orhan Düzgün, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’da, “Organik tarımla üretilen ürünlerin ister marketlerde isterse pazarlarda yer almış olması insan sağlığı ve gelişen Türkiye açısından çok önemli. Bildiğiniz gibi dünyada 60 - 70 milyar dolar civarında bir pazarı olan konudan bahsediyoruz. Türkiye’de de 400 milyon dolarlara yaklaştı. İnşallah hükumetimiz zamanında son 10,5 yılda gerek alanların gerekse ürünlerin sayısını 2 katına çıkarttık. Bu yeterli mi? Hayır daha fazla çıkartmamız lazım. Aslında organik tarımla alakalı duyulan ilgi endüstrinin günahlarından arınmış, normalde endüstri bize bir kısım kirleri ve sıkıntılarıyla beraber geliyor. İnsan sağlığı ve vücudu için ne yapıyoruz? Aslında toprağın azotunu normalde biz nitrojenini kimyasal yönüyle takviye etmeye çalışıyoruz ama bu daha fazla tüketim için gerekiyor. Bunların miktarı az olsa da faydalanabilen insanlarımız için son derece yararlıdır” şeklinde konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, ise “Açılan bu organik pazarının hayırlı olmasını diliyorum. Erciyes Evler mahallesi semt pazarında artık pazar günleri organik ürünlerin satışı olacak. Biz organik ürün üreticilerine sürekli destek veriyoruz. Her yıl aşağı yukarı 250 - 300 bin domates fidesi dağıtıyoruz” dedi.

Vali Orhan Düzgün ise, “Böyle bir pazarın açılması gerçekten memnuniyet verici bir durum. Organik ürünleri elde etmek isteyen vatandaşlar için çok önemli bir fırsat. Ayrıca çiftçilerimizde bahçelerinde ürettikleri organik ürünlerini burada değerlendirebilecekler” diye konuştu.

Yıldız, yaptığı konuşmaların ardından organik tarım pazarının açılışını yaparak, pazarı gezdi. Yıldız Pazar gezisinde domates, salatalık ve çay aldı. Yıldız, domates ve salatalığa 100 TL, çaya da 10 TL ödedi.