Bakan Yıldız'ın Hediyesi Hazır

Kayseri merkezdeki Sahabiye Medresesi'ndeki kitabevini işleten hat sanatı ustası Ekrem Adıgüzel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın iş yerlerini ziyaret ettiğini belirterek, ''Bakan Bey haber vermeden ziyaretimize geldi ve dolayısıyla biz de hazırlık yapamadığımız için kendisine ziyareti anısına bir hediye veremedik. Ancak şimdi porselen tabak üzerine Taner Bey'in adını hat sanatıyla yazdım. Bir dahaki gelişlerinde inşallah hediyemizi Sayın Bakana vereceğiz'' diye konuştu.

Kayseri’de yıllardır hat sanatıyla uğraştığını ve müşterilerine hat sanatı konusunda hizmet verdiğini ifade eden Adıgüzel, nat sanatıyla ilgili şu bilgileri verdi:

''Hat sanatı Türkiye’de ve dünyada Osmanlı İmparatorluğu zamanında tanındı ve bilindi. Kur’an-ı Kerim Mekke’de nazil oldu, Mısır’da en güzel şekilde okundu ve İstanbul’da da en iyi şekilde yazıldı, denilir. Gerçekten hat sanatını, hüsn-ü hat dediğimiz Arapçayı en güzel yazan, uygulayan Türk hat sanatkarları olmuştur, hala da öyledir. Bugün için güzel hattatlık yapan, yetişen insanlarımız var. Bu hattatlık, eski yıllarda Arap harfleri kullanıldığı için bir geçim kaynağıydı. Hat yazımları, evrak yazımları falan. Ama Osmanlıca ve Arapça yazıların kaldırılmasıyla Arap harflerine de pek ihtiyaç duyulmadı. Ancak bu sefer de güzel yazı sanatı yani hat sanatıyla, evlerimize, camilerimize süsler oldu. Güzel hediyelik eşyalar oldu. Biz bu sanatı Arap harfleriyle yaptığımız gibi, Latin harfleriyle yani Türkçemiz'le de yapıyoruz. Buna Kaligrafi deniliyor, biz de Türkçe Hat Sanatı diyoruz. Bunu kağıt üzerine yazdığımız gibi, porselen tabaklara da yazabiliyoruz.''