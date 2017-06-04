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Bakan Yılmaz şehit ailelerini ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Tendürek Dağı'nda teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Abuzer Doğan ve Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kıdemli Astsubay Başçavuş Mehmet Erdoğan'ın Kayseri'deki ailelerini ziyaret etti.

Bakan Yılmaz şehit ailelerini ziyaret etti
Yılmaz, ilk olarak Uzman Çavuş Abuzer Doğan'ın Gesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ailesine ziyarette bulunarak, şehidin annesi Fatma ile babası Durmuş Doğan'a Kur'an-ı Kerim ve ayet yazılı tablo hediye etti.
Bakan Yılmaz daha sonra Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kıdemli Astsubay Başçavuş Mehmet Erdoğan'ın Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tavlusun Caddesi'nde ikamet eden ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Yılmaz, şehidin babası Şahin Erdoğan'a bayrak, eşi Rüya Erdoğan'a da ayet yazılı tablo verdi.
İsmet Yılmaz ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Kayseri'ye şehit ailelerine başsağlığı ziyaretinde bulunmak için geldiklerini söyledi.
Türkiye'nin teröre karşı büyük bir mücadele verdiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:
"Bu topraklarda başımız dik, ay yıldızlı bayrağımızın altında hür yaşamamıza vesile olan bize, milletimize ve devletimize emanettir. Bir ramazan gününde onların ailelerine başsağlığı ziyaretinde bulunmak için buradayız. Allah sabrı celil versin, kalplerine sekinet versin. Bu vatan için şehit olanlar ve şehit olmayı isteyenler olduğu sürece başımız dik, alnımız açık, ay yıldızlı bayrağımızın altında özgürce yaşayacağız. Bu, bu milletin ve devletin en büyük gücüdür. Cenabı Allah birliğimizi dirliğimizi daim eylesin. İnşallah bunlar son şehidimiz olur diyoruz. Biz şehitlerimizi unutmadığımız sürece gücümüz artacaktır."
AA
 
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