Bakanlık çevreyi kirleten bin 190 tesisin faaliyetine son verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, çevre denetim verilerini paylaştı. Çevre denetimlerinin etkin şekilde takip edilebilmesi, istenildiğinde doğru verilere ulaşılabilmesi için e-denetim sistemine geçtiklerini ifade eden Müsteşar Öztürk, e-denetim sistemi ile hangi tesise ne zaman denetim yapıldığını, idari yaptırım uygulanıp uygulanmadığını, hangi sektöre ne kadar denetim yapıldığını, ne kadar idari yaptırım uygulandığını takip ettiklerini söyledi. Bakanlıkça risk değerlendirmesi ile çevre denetimlerinin planlamasının yapıldığını ifade eden Öztürk, "Risk değerlendirmesi yapılırken tesisin türü, atıksu deşarjı, atık yönetimi, hava emisyonu vb. çevresel kriterlerin yanı sıra tesisin geçmişteki uygunluk durumu, çevre yönetim sistemi olması vb. performans kriterleri de dikkate alınarak tesisin çevresel risk durumu tespit edilip, denetim sıklığı belirlenmektedir" dedi.



Uygulamanın 22 ilde yapıldığını, 2018 yılında 12 ilde daha çalışmalara başlandığını açıklayan Öztürk, söz konusu uygulamayı en kısa sürede 81 ilde gerçekleştireceklerini dile getirdi. Yapılan denetim ve durdurma ile para cezaları hakkında da bilgi veren Müsteşar Öztürk, geçen yıl yapılan 52 bin denetimde 3 bin 681 işletmeye 165 milyon 98 bin TL para cezası kesildiğini, ayrıca şartlara uymayan ve çevreyi ciddi kirleten 324 işletmenin de kapatıldığını açıkladı. Öztürk, yılın ilk 5 ayında yapılan 22 bin 490 denetimde 2 bin 193 işletmeye 43 milyon para cezası uygulandığını ve 96 tesisin de çevreye zarar vermesi nedeniyle kapatıldığını ifade etti. Çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla çevre denetimlerinin etkin olarak artacağını vurgulayan Öztürk, son 5 yılda ise 257 bin denetimde çevreyi kirleten ve mevzuata uymayan işletmelere toplam 611 milyon TL para cezası kesildiğini ve çevre kirliliğine neden olan bin 190 tesisin kapatıldığını açıkladı.