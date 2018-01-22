Bakü şehitleri anıldı

Yapılan basın açıklamasında katliamın 28. yıldönümünde Azerbaycanlı öğrenciler, “Yüzlerce vatandaşımız bacağını elini kolunu kaybetti. Şuan tek bir yürek halinde ayaktayız. Azerbaycanlı öğrenciler olarak Türkiye’deki kardeşlerimiz ile bugünü anımsayalım, unutmayalım dedik” dediler.

Basın açıklamasının ardından toplanan kalabalık, Azerbaycan Soykırım Anıtı önüne karanfil bıraktılar. Azerbaycan ve Türk Bayrağı açan grup, okunan duaların ardından olaysız dağıldı.

20 OCAK KATLİAMI

20 Ocak 1990'da, Azerbaycan'a karşı toprak iddiaları ileri süren Ermenistan'ın işgalci girişimlerinden ve eski SSCB yönetiminin buna göz yummasına öfkelenerek Bakü sokak ve meydanlarına çıkıp buna itirazını bildiren halka karşı SSCB ordusunun askeri güç ile karşı koyması büyük facia ile sonuçlandı.

19-20 Ocak 1990 gecesi önceden olağanüstü hal ilan edilmeden, SSCB ordusu Azerbaycan'a karşı askeri operasyonlara başladı. Facia zamanı 137 kişi öldürüldü, 744 kişi ağır yaralandı, 841 kişi ise yasa dışı gözaltına alındı. (Kurum haberi)