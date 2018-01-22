Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bakü şehitleri anıldı

Turan Kültür Derneği ve Türk Eğitim-Sen Kayseri 2 No'lu şube üyeleri, Sovyet güçlerinin 20 Ocak 1990'da Bakü'ye girmesi sonucu 137 kişinin hayatını kaybettiği facianın 28. yıldönümünde anma programı düzenledi.

Bakü şehitleri anıldı

Yapılan basın açıklamasında katliamın 28. yıldönümünde Azerbaycanlı öğrenciler, “Yüzlerce vatandaşımız bacağını elini kolunu kaybetti. Şuan tek bir yürek halinde ayaktayız. Azerbaycanlı öğrenciler olarak Türkiye’deki kardeşlerimiz ile bugünü anımsayalım, unutmayalım dedik” dediler.

Basın açıklamasının ardından toplanan kalabalık, Azerbaycan Soykırım Anıtı önüne karanfil bıraktılar. Azerbaycan ve Türk Bayrağı açan grup, okunan duaların ardından olaysız dağıldı.

20 OCAK KATLİAMI

20 Ocak 1990'da, Azerbaycan'a karşı toprak iddiaları ileri süren Ermenistan'ın işgalci girişimlerinden ve eski SSCB yönetiminin buna göz yummasına öfkelenerek Bakü sokak ve meydanlarına çıkıp buna itirazını bildiren halka karşı SSCB ordusunun askeri güç ile karşı koyması büyük facia ile sonuçlandı.

19-20 Ocak 1990 gecesi önceden olağanüstü hal ilan edilmeden, SSCB ordusu Azerbaycan'a karşı askeri operasyonlara başladı. Facia zamanı 137 kişi öldürüldü, 744 kişi ağır yaralandı, 841 kişi ise yasa dışı gözaltına alındı. (Kurum haberi)

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.