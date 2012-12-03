Baldızının Böbreğiyle Hayata Tutundu

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Bölümü Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve Opr.Dr. Sabri Tekin tarafından gerçekleştirilen operasyonla 50 yaşındaki Hacer Akdaş'ın böbreği, 46 yaşındaki kardeşinin eşi Ahmet Akdaş'a nakledildi.

Kayseri'de yaşayan evli, iki çocuk babası Ahmet Akdaş, 6 yıldır böbrek hastası olduğunu belirterek, 18 ayda diyalize girdiğini söyledi. Annesi ve abisini böbrek yetmezliğinden kaybettiğini belirten Ahmet Akdaş, "Bu nedenle sürekli kendimi kontrol ettiriyordum. Genel kontrol olmak için hastaneye giderek ultrasona girdim. Kontrollerin sonunda polikistik böbrek rahatsızlığı denildi. 3 ayda bir kontrollerim devam ediyordu. 18 ay önce en son kontrolümde üre ve kreatinimin yüksek çıkması sonucu ya diyalize girmem gerektiği ya da nakil olmam gerektiği söylendi" dedi. Eşinin hemen verici olmak istediğini ancak uygun bulanmadığını belirten Akdaş, 18 ay diyalize girdi. Bu süre sonunda eşinin ablası 50 yaşındaki baldızı Hacer Akdaş'ın kendisine böbreğini bağışlamak istediğini söylemesiyle tüm hayatı değişen ve tetkikleri yaptırmak için Kayseri'den Antalya'ya gelen Ahmet Akdaş, sonuçların olumlu çıkmasıyla nakil oldu. Ahmet Akdaş, baldızına teşekkür ederek şöyle konuştu: "O bir hayat kurtardı, bana can verdi sadece ben hastaydım ama tüm ailem etkileniyordu." Akdaş, ameliyatı gerçekleştiren organ nakli ekibine de teşekkür etti.

Eniştesine böbreğini bağışlayarak diyalizden kurtulmasını sağlayan 50 yaşındaki 2 çocuk annesi Hacer Akdaş da, Ahmet Akdaş'ın abisini bu hastalık nedeniyle kaybettiklerini, öncelikle böbreğini ona vermek istediğini fakat nasip olmadığını söyleyerek, "nasip bu günmüş" dedi.

Nakli gerçekleştiren Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Bölümü Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş da yaptığı açıklamada, ameliyatların başarılı geçtiğini belirterek her iki hastanın da durumlarının iyi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Alper Demirbaş, Hacer Akdaş'ın örnek bir davranış sergilediğini belirterek, organ bağışının öneminin altını çizdi.