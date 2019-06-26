Balkonun davetsiz misafiri

Kayseri’de yaşayan 55 yaşındaki Hava Göç’ün evinin balkonunda bulunan antene kumru yuva yaptı. Birkaç gün sonra kuşun yumurtladığını ve kuluçkaya yattığını gören Göç, kuşla ilgilenmeye başladı. Yavruların çıkmasını dört gözle bekleyen merhametli kadın, kuşa yem vererek onunla sohbet ediyor ve yakından ilgileniyor.







Hava Göç, “Bu kuş 2 ay öncede aynı yerde yumurtladı ama üstünden kalkınca kargalar yumurtalarını alıp götürdü. Şimdi tekrardan buraya yumurtladı. 15 gündür burada yatıyor. Biz de heyecanla yavruların çıkmasını bekliyoruz. Bizim davetsiz misafirimiz oldular. Biz de çok seviyoruz. Yem de veriyorum ama yemiyor. Dışarıdan eşi yem getiriyor. Onu çok seviyorum. Evin bireyi gibi bir şey oldu. Zaman zaman da konuşuyorum” ifadelerini kullandı.







