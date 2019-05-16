Bandırma Vapuru’nun yolculuğuna şahit olacaksınız

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve Atatürk’ü Anma Günü öncesi Bluport Creative reklam ajansının yaptığı çalışma ilgi çekiyor.



Dijital uygulama tasarımıyla Perşembe günü (bugün) saat 12’de Kız Kulesi’nden yola çıkan Bandırma Vapuru’nun 68 saat sürecek yolculuk ile Samsun’a varması planlanıyor.



VAPURUN YOLCULUĞUNA ŞAHİT OLUNACAK



Ajanstan konu ile ilgili yapılan açıklamada, “19 Mayıs dendiğinde akıllara sadece “Gençlik ve Spor Bayramı” gelse bile aslında Türkiye Cumhuriyeti’nin dönüm noktalarından biri. Bağımsızlık meşalesinin yakıldığı bu önemli gün için bizler de elimizi taşın altına koyduk ve Bluport Creative olarak tasarladığımız “Dijital Uygulama” ile Bandırma Vapuru’nu kız kulesinden yeniden kaldırmaya karar verdik. Kalkışı 16 Mayıs Perşembe günü saat 12’de gerçekleşti ve toplam 68 saat sürecek bu zorlu yolculukta, hem Bandırma Vapuru ile ilgili önemli bilgileri öğrenecek hem de geçtiği güzergâhlara şahit olarak Türk Milleti’ni kurtuluşa götüren bu önemli tarihi olaya gerçek zamanlı olarak tanıklık edebileceksiniz” denildi.



