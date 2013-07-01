Banka, Aldığı Dosya Masrafını Müşteriye İade Edecek

Avukat Narin Boran Elbaşı gazetemize yaptığı açıklamada bankaların çeşitli masraf kalemlerini bahane göstererek haksız kazanç sağladıklarını savundu ve bankalarca tek taraflı olarak düzenlenen sözleşmelerdeki komisyon ücreti ve dosya masrafına ilişkin şartların haksız şart olduğunu, yapılan kesintinin tüketiciye iade edilmesi gerektiğini söyledi. Tüketici sorunları hakem heyetlerinin, genellikle Yargıtay kararları doğrultusunda tüketici lehine karar verdiğini ifade eden Elbaşı, bankaların, hakem heyetlerinin kararını uygulamaması durumunda tüketici mahkemelerinde dava açılabileceğini ve son 10 yıl içinde çekilen bütün kredilerdeki haksız ve hukuka aykırı kesintilerin yasal faizi ile geri alınabileceğini belirtti. Elbaşı, dosya masraflarının iadesi için tüketicilerin harekete geçtiğini ve bu konuda yoğun bir talebin olduğunu ifade etti.

Avukat Narin Boran Elbaşı, tüketicilerin nasıl bir yol izlemesi gerektiği hakkında da şunları söyledi:

“Bankalarca Sözleşmede yazılmış olsa dahi zorunlu masraflar dışındaki her türlü masraf kalemleri standart sözleşme ve haksız şart olarak kabul edildiğinden tüketiciye iadesi gerekecektir. Bu durumda bulunan tüketicilerin öncelikle bankaya başvuru da bulunarak kullanmış olduğu kredilerdeki zorunlu masrafların neler olduğu, bu masrafların neye göre tespit edildiğini ve kalem kalem miktarının kendisine bildirilmesini istemelidir.

Bankanın kredinin kullanılması için zorunlu masrafların neler olduğunu ve miktarını ispatlayamaması halinde ya da tüketicinin bankanın bildirdiği bu zorunlu masraf miktarlarını fahiş bulması durumunda hakem heyeti ya da mahkeme zorunlu masrafları bilirkişi aracılığı ile tespit ettirerek hakkını arayabilecektir.

Yüksek mahkemece bu konuda verilen kararlar, kredi alımlarında binlerce tüketicinin ödemiş olduğu dosya masrafının geri alınması yolunu açtığı gibi bankaların keyfi uygulamalarına da son vermiştir” dedi.