Bankanın Önünde Beliyorlar

Türkiye’nin birçok ilinde, dar ve orta gelirliler için uygun koşullarda ev sahibi olmalarına imkan sağlayan TOKİ’nin, Kayseri’de satışa çıkardığı 5 konut için, vatandaşlar 12 gün öncesinden ilk sırayı alabilmek için banka önünde hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düştüğü bu soğuk havada nöbet tutmaya başladı. 1 ay öncesinde TOKİ'nin yine böyle bir uygulamayla 10 konutu satışa çıkardığını ancak daha sonrasında 5’inin satışını durduğunu söyleyen Sabahat Doğruer mağdur olduklarını ve aynı mağduriyete düşmemek için bu yola başvurduklarını söyledi. Doğruer, “3 gündür bekliyoruz. Daha öncesinden 5 gün 5 gece kaldığımız zaman 10 evden 5’inin satışı durdurulmuştu. Bizde ilk 5 sırada olmadığımız için mağdur olmuştuk. Tabi bunu Ankara’ya dilekçe yazarak bildirdik. Her türlü iletişim yolunu denedik ancak onlar ne yaptı? Nasıl yaptı? Hiçbir bilgimiz yok. Şuanda da, tekrar bu hakkımızı kaybetmemek ve ilk sıraya girmek için 12 gün boyunca burada bekleyeceğiz. Dışarıdayız, soğuktayız ama yapacak bir şeyimiz yok. Evi almak ve kiradan kurtulmak için bunlara razıyız” diye konuştu.

Bankayla herhangi bir ilgisi olmadığını ve isimlerini banka yetkililerinin aldığını dile getiren Tuğba Özbeyaz ise, “Bende geçen ay ki mağdurlardanım. Bu sefer işimizi şansa bırakmamak için 12 gün önceden geldik. Sonuna kadar da bekleyeceğiz. Gece-gündüz arkadaşlarımızla nöbetleşerek burada bekliyoruz. Komşulardan aldığımız içi sıcak su dolu pet şişelerle ısınmaya çalışıyoruz. Yemek ihtiyacımızı da, arkadaşlar ve komşular evden temin ediyorlar” ifadelerini kullandı.