Banyoda Ölü Bulundu

Edinilen bilgilere göre, Melikgazi ilçesi Kılıçaslan mahallesi Burak apartmanın 1. katında yaşanan olayda, duş almak için banyoya giren eczacı F.Ö. dengesini kaybederek düştü. Düşmenin etkisiyle kafasını zemine çarpan F.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. F.Ö.’nün duştan çıkmamasından şüphelenen aile kapıyı açmaya çalıştı. Kilitli olan kapıyı açamayan aile banyonun camını kırarak F.Ö.’ye ulaştı. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri hayatını kaybeden F.Ö.’yü otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)

