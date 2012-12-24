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Banyoda Ölü Bulundu

Kayseri’de, duş almak için banyoya giren bir kişi dengesini yitirerek düştü ve hayatını kaybetti.

Banyoda Ölü Bulundu
Edinilen bilgilere göre, Melikgazi ilçesi Kılıçaslan mahallesi Burak apartmanın 1. katında yaşanan olayda, duş almak için banyoya giren eczacı F.Ö. dengesini kaybederek düştü. Düşmenin etkisiyle kafasını zemine çarpan F.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. F.Ö.’nün duştan çıkmamasından şüphelenen aile kapıyı açmaya çalıştı. Kilitli olan kapıyı açamayan aile banyonun camını kırarak F.Ö.’ye ulaştı. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri hayatını kaybeden F.Ö.’yü otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)
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