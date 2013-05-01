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Baraja Uçan Otobüstekilerin İsimleri Belirlendi

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen kazada, otobüsün içinde bulunanların isimleri belirlendi.

Baraja Uçan Otobüstekilerin İsimleri Belirlendi
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Nevşehir’den Kayseri’nin Yahyalı ilçesine gelen tur otobüsünün içinde bulunan Hatice Selvi (18), Nail Yalçin (45), Levent Selvi (25), Emirhan Gür (11), Faruk Başavcı (23), Sibel Şahin (29), Dürdane Obruk(29), Zeynep Ecrin Obruk (4), Mehmet Obruk (38), Semra Gür (43), Sefa Koçak (40), Ayşe Aksoy (40), Selçuk Belge (31), Beyza Yalçın (11), Beyza Kocak (13), Fatma Yalçın (42), İbrahim Aksoy (42), Mehmet Selvi (45), Ömer Arslan (28), Hatice Selvi (48), Gamze Arslan (25), Zeynep Taşdemir (21), Çağlar Aksoy (24), Hümeyra Bozkurt (26), Esra Bozkurt (3), anne Özdemir (50), Aydan Arısoy (24) yaralandı.
Kazada, Handan Aydın, Sedat Selvi, Serpil Yücetürk, Vedat Ali Gür, Eren Bozkurt, Sümeyra Bozkurt hayatını kaybetti.
Kayıp olan Selim Koçak (8) ve Münifet Koçak’ın (36) cansız bedenlerine ulaşıldı. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu ulaşılan cesetler, göletten çıkarıldı. (iha)
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ersoy gulen 5 yıl önce

Allah rahmet eylesin sanki benim canimdan bir parca gitti..geride Kalanlarina Allahim sabir versin cokk zor bi durum

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Hamit Kandemir 5 yıl önce

Ölenlere Allah Rahmet Eylesin,

Şelalenin yolu o kadar kötü ki dilerim bu kazadan yöneticiler ders çıkarırlar.

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Ercan 5 yıl önce

Allah rahmet eylesin. Mekanlari cennet olsun.

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Resul 5 yıl önce

Allah
Yardım etsin Nur içinde yatsın

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K.kılıç 5 yıl önce

Allah rahmet eylesin makamlarını cennet eylesin yakınlarına Allah sabırlar İhsan eylesin ve bu son olsun

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ERDOĞAN ŞAHİN 5 yıl önce

ORALARI İYİ BİLİRİM YOL ÇAMURDAN KORUNMAK İÇİN BOL MICIRLI GÖL YOLA ÇOK YAKIN BARİYER HERHALDE BU OLAYIN ÜSTÜNE YAPILIR YAZIK OLDU YAVRULARA GENCECİK FİDANLARA KAZANIN SEBEBİ BENCE ŞOFÖR HATASI FİRENİ PATLAYAN ŞOFÖR SOLA KIRAN DAĞA VURUR SAĞA IRMAĞA DEĞİL.

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