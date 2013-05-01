Baraja Uçan Otobüstekilerin İsimleri Belirlendi

Nevşehir’den Kayseri’nin Yahyalı ilçesine gelen tur otobüsünün içinde bulunan Hatice Selvi (18), Nail Yalçin (45), Levent Selvi (25), Emirhan Gür (11), Faruk Başavcı (23), Sibel Şahin (29), Dürdane Obruk(29), Zeynep Ecrin Obruk (4), Mehmet Obruk (38), Semra Gür (43), Sefa Koçak (40), Ayşe Aksoy (40), Selçuk Belge (31), Beyza Yalçın (11), Beyza Kocak (13), Fatma Yalçın (42), İbrahim Aksoy (42), Mehmet Selvi (45), Ömer Arslan (28), Hatice Selvi (48), Gamze Arslan (25), Zeynep Taşdemir (21), Çağlar Aksoy (24), Hümeyra Bozkurt (26), Esra Bozkurt (3), anne Özdemir (50), Aydan Arısoy (24) yaralandı.
Kazada, Handan Aydın, Sedat Selvi, Serpil Yücetürk, Vedat Ali Gür, Eren Bozkurt, Sümeyra Bozkurt hayatını kaybetti.
Kayıp olan Selim Koçak (8) ve Münifet Koçak’ın (36) cansız bedenlerine ulaşıldı. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu ulaşılan cesetler, göletten çıkarıldı. (iha)
Allah rahmet eylesin sanki benim canimdan bir parca gitti..geride Kalanlarina Allahim sabir versin cokk zor bi durum