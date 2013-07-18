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Bariyerlere Saplanan Arabada Bacağı Koptu

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında sürücünün ayağı koptu.

Bariyerlere Saplanan Arabada Bacağı Koptu
Edinilen bilgilere göre, A.H. (32) idaresindeki otomobil, Boğazköprü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün bariyerlerine çarptı. Otomobil bariyerlere saplanırken, sürücünün sol ayağı koptu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılan A.H., 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Sürücünün kopan ayağı da ambulansla birlikte poşet içerisinde hastaneye getirildi. A.H.’nin ayağının yerine dikileceği öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.(iha)
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