Baro Başkanından Önemli Açıklama

Sabancı Kültür Sitesinde düzenlenen Mevlana’yı anma gecesine, Vali Şerif Yılmaz, Baro Başkanı Fevzi Konaç, Gençlik Spor İl Müdürü Metin Özen ve çok sayıda öğrenci katıldı. Anma gecesinde konuşan Baro Başkanı Fevzi Konaç, “Sema gösterileriyle öyle bir hale geldik ki artık her yerde bu gösterilerle ilgili çeşitli manzarayla karşılaşıyoruz. O beyazlar içinde dönen insanlar aslında bizi çok etkiliyor ve bir şekliyle de çok hoşumuza gidiyor. Bu manzaradan hoşlanmayan hiç kimse yoktur. Sema ayinleriyle ilgili bu ayin ne taşıyor u acaba hiç sorduk mu? araştırdık mı? Sema törenlerinde dönenlerin aslında sembolik olarak ne anlatmaya çalıştığını bir cümle ile sizlerle paylaşmak istiyorum. Sema sembolik olarak kainatın oluşumunu, insanın alemde dirilişini, yüce yaratıcıya olan aşk ile harekete geçişini ifade eder. Özellikle semazenlerin başında külahlar var. Bu külahlar öyle iş olsun diye konmuş şeyler değil. Bu altyapıyı kuranlar, sema gösterilerindeki külahı mezar taşına, sırtındaki o yeleği mezarına, tennuresi de kişinin kefenine işarettir diyor” şeklinde konuştu.

Sema gösterilerinin artık gösteri aracına dönüştüğüne belirten Konaç, “Şimdi semazenler kendi etrafında dönerken kainatın yaratılışı ile ilgili olarak ayın güneşin hareketlerini sembolize eder diyorlar. Geldiğimiz nokta itibariyle semadaki bu güzellikler, bu manevi değerler ne yazık ki artık içki masalarının bulunduğu mekanlarda bir gösteri aracı haline dönmüş durumda. Yaratılışı, kainatı, yüce yaratıcıya ulaşmanın yollarını gösteren bu görseller ne yazık ki içki masalarının bulunduğu yerlerde birer gösteri aleti haline geldi. Ara ara magazin programlarında dikkat edin bu manzaralar bir takım popçuların sahne şovlarının arasında yer alıyor. Mevlana’nın yaşadığı daha sonra talebeleri ve çocukların sembolik olarak ortaya getirdiği bu güzel zikir ayinleri artık popçuların sahne şovlarının bir parçası haline geldi. Sema gösterileri özellikle düğünlerin süsü, belediye açılışlarının bir parçası oldu. Bir zikir ayini, yaratıcıyı anma programı ne yazık ki artık toplum içerisinde kendi vasfını kaybetmiş durumda” diye konuştu.