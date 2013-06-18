Baro'dan Kayseri Ticaret Odasına Ziyaret

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı ile birararaya gelen Konaç, Kayseri Ticaret Odası Yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti ve başarılı bir çalışma dönemi temennisinde bulundu.

Konaç, Kayseri Ticaret Odası’nın 14 bin üyesiyle çok büyük bir oda olduğunu, yeni yönetim ve yeni anlayışla, Kayseri Ticaret Odası’nın çok başarılı, Kayseri’ye yakışır işlere imza atacağını kaydetti.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Fevzi Konaç ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, gerek seçim sürecinde, gerekse seçim sonrasında üyelerin beklentilerine cevap verecek çalışmaları belirlediklerini, projelerini ve faaliyetlerini bu çerçevede şekillendirdiklerini belirtti.

Hiçyılmaz, geçtiğimiz hafta ziyaret ettikleri TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da her zaman önem verdiği meslek komitelerinin çalışmalarıyla ilgili, kendisiyle aynı fikirde olduklarını; meslek komitelerinin sağlıklı çalışmasının Odanın sağlıklı çalışmasıyla doğru orantılı olduğunu ifade etti. Yönetim Kurulu Başkanı Hiçyılmaz komite ve meslek gruplarının çalışmalarına başladığını, bu konuda Oda olarak büyük gayret gösterdiklerini vurguladı.