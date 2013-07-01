Başakpınar'da Yayla Şenliği Yapıldı

Bir gün önce gelip çadırlarını kuran Başakpınarlılar, Çalıçukur mevkiinde ateşlerini yakıp mangallıkları hazırladı. Büyükşehir Belediyesi mehter takımı konseriyle başlayan şenlik saygı duruşu, İstiklal Marşı ve edilen dualarla devam etti. Şenlik alanına Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş geldi.

Burada konuşan Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, Başakpınarlılara seslenerek "Bizler kültürümüzü yaşatalım. Mesela Başakpınar'ın ağırlama kültürü mutlaka yaşatılmalı. Ortada o kadar müzik ve sanat adına yanlış yapılan şeyler varken geleneklerimiz mutlaka devam etmeli." dedi.

Başkan Yıldırım, Başakpınar'a yapılan ve programda yer alan çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, "Başakpınar'ımızda ve Talas'ın her tarafından yoğun ve hummalı şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Hiçbir mahallemizin diğerine üstünlüğü söz konusu değil." diye konuştu. Kısa bir süre sonra Başakpınar kapalı semt pazarının açılışını yapacaklarını kaydeden Başkan Yıldırım, şöyle konuştu: "Onun ardından gençlerimiz için kültür merkezi yapımı başlayacak ve kıştan önce bitecek. Diğer yandan eski belediye binamızı hanımların kullanımına sunduk ve yenileyerek hanımların kursları için hazır hale getireceğiz. Arıtma ile ilgili çalışmada da son noktaya gelindi. Kooperatif bölgesinde cami yapımı için konu Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne ulaştı en kısa sürede temel atma çalışması başlayacak. Sıcak asfalta ise yakın zamanda başlıyoruz. Allah'a çok şükür imkan ve ekipmanlarımız yerinde ama sadece zamana ihtiyacımız var. Asfalt üretim planti gecikmeli olsa da hizmete girdi gece gündüz demeden çalışıyoruz."

Konuşmanın ardından yöresel türkü ve şarkılarla mahalleli eğlendi. Çocuklar için çeşitli yarışmalar düzenlenirken, yetişkinler de halay çekerek stres attı. Başakpınarlı'lar şenlik ile yılda bir gün de olsa bir araya gelmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, bu imkanı sunan Başkan Rifat Yıldırım'a teşekkür etti. Şenlik hazırlanan etli pilav ve ayran ikramıyla sona erdi.