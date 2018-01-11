Başarılı oyuncu sanat atölyesi açtı



Atölyede, sektör tecrübelerini aktaracak usta isimler katılımcıların hayallerine kavuşmasına yardımcı oluyor. Kurumda, kamera önü oyunculuk, temel oyunculuk, tiyatro, dans, şöhret yönetimi, kişisel gelişim, diksiyon, makyaj, konservatuara hazırlık ve senaryo eğitimleri veriliyor.



Oyunculuk hayatına 1998 yılında başlayan Fatih Küçük, Müşfik Kenter, Hasan Çınar, Musa Gönüllü ’den oyunculuk eğitimi aldı. 2006 yılında yayınlanan “Şifacı” dizisinde başrolde oynayan küçük, “Pusat” dizisinde Erdal, TRT’de yayınlanan “Sevda Kuşun Kanadında” dizisinde Necmettin Erbakan, “Payitaht Abdülhamid” dizisinde ise Ethem Paşa karakterlerini canlandırdı. Ocak ayı içinde TRT ekranlarında yayınlanacak ‘Aliya’ dizisinde Ratko Mladiç rolünü üstlendi. Şu anda ise TRT’nin en beğenilen dizilerinden “Diriliş Ertuğrul”da “Niko” rolüyle karşımıza çıkıyor.



Eğitmen kadrosu dikkat çekiyor



Atölyenin eğitmen kadrosunda oyuncu Seda Kement, Ateş Fatih Uçan, ve Ali Kemal Aydın, Banu Kaptanoğulları, Burcu Polatdemir, Burçak Ilıman yer alıyor. Atölye, sinema dünyasında kariyer ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen gençleri bekliyor.



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