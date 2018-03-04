Başarının anahtarı tecrübe ve birikim

CHP Talas İlçe Yönetimi, restore edilen parti binasında İl Başkanı Ümit Özer’in de katılımıyla eski ilçe başkanlarını ağırladı. Yemekli toplantıya partinin eski ilçe başkanlıklarından Memduh Bekdemir, Erkan Göksu, Yalçın Mağden, İlhan Erdoğan ve Mustafa Çalıksoy katıldı.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan CHP Talas İlçe Başkanı Serdar Altuner, “Eski ilçe başkanlarımızın partimize kattığı kazanımlar yadsınamaz. O bakımdan restore ederek yenilediğimiz binamızda ilk olarak başkanlarımızı ağırlamak istedik. Önümüzde 2019 seçim süreci var. Yani çok çalışacağımız bir sürece gireceğiz. Biz istedik ki bizden önceki yönetimler nasıl bir çalışma programı belirlemiş, nasıl bir yol izlemiş, nerede eksik kalınmış, ne yapılsa daha çok başarılı olunurdu, ne yapılmasa başarı daha çok gelirdi? Tüm bu sorularla dolu bir sohbet için başkanlarımızı ağırladık. Başarının anahtarının tecrübe ve birikimde gizli olduğunu biliyoruz. Eski başkanlarımızın tecrübe ve birikimleri bizim için çok önemli. Sağ olsunlar bizlerin yanımızda olacaklarını belirttiler. İlerleyen yaşlarına aldırış etmeden 2019 seçim sürecinde bizleri yalnız bırakmayacaklarını ifade ettiler. Onların bu mücadeleci, dirençli ve azimli duruşları bizleri seçim sürecine dair daha da heyecanlandırdı. Bir ve beraber olmanın temelinin aileden başladığını, Talas’ta yaşayan tüm halkımızın oylarıyla belediye başkanlığını kazanarak herkese göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Kurum Haberi

