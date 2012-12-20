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Başçavuş Ağır Yaralandı

Kayseri’de bulunan Zincidere 1. Komando Tugayında sabah saatlerinde Başçavuş’un odasından bil el silah sesi duyuldu. Odasında kafasından yaralanmış olarak bulunan Başçavuş hastaneye kaldırıldı.

Başçavuş Ağır Yaralandı
Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan Zincidere 1. Komando Tugayında sabah saatlerinde tek el silah sesi duyulduğu öğrenildi.
Silah sesinin geldiği yere koşan askerlerin Başçavuş A.K.’yı odasında kanlar içinde bulduğu bildirildi. İlk olarak olay yerine 112 ambulansının
çağrıldığı ancak kafasından yaralanan Başçavuş A.K.’nın meslektaşları tarafından otomobil ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne
kaldırıldığı öğrenildi.
Ağır yaralı olan Başçavuş A.K.’nın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili soruyturma sürüyor. (iha)
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